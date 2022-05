O Club León, do principal escalão do futebol mexicano, oficializou esta segunda-feira Renato Paiva como novo treinador, tal como o Maisfutebol deu conta em tempo oportuno.

O técnico português cumpria a segunda época no Independiente del Valle, que guiou à conquista inédita da Liga equatoriana na época passada, e já se tinha despedido do clube, mostrando-se «eternamente agradecido». Renato Paiva também não escondeu a emoção após o último jogo, na noite de domingo, na 15.ª e última jornada da primeira etapa do campeonato do Equador. O timoneiro luso deixa o Independiente na quarta posição, com 27 pontos.

No México, o técnico de 52 anos vai viver a segunda experiência fora do Benfica, clube ao qual esteve ligado mais de década e meia. O contrato com o Club León, que terminou o último campeonato em 13.º, é válido por três temporadas e Renato Paiva já vai estar ao leme da equipa no Apertura, que arranca em julho.

Veja o anúncio, onde Renato Paiva se apresenta aos adeptos num monitor do VAR:

[artigo atualizado]