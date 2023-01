Depois do triunfo sobre o Atlético (BA), por 2-1, na terceira jornada do Campeonato Baiano, o português Renato Paiva deu uma verdadeira aula na sala de imprensa.

Confrontado sobre o estilo de jogo do Bahia, o técnico explicou como quer que a equipa jogue de forma detalhada.

«A nossa forma de jogar é muito baseada no jogo de posição e no jogo posicional. As pessoas fazem uma confusão tremenda quando falas em jogo de posição e jogo posicional, pensam que os jogadores não se mexem. É o contrário. Nós queremos que os jogadores possam aparecer em zonas para surpreender. Jogadores vindos de trás são muito difíceis de marcar. Não quero médios tipo estacas, tipo paus, só defensivos. Temos de ser uma equipa completa e os jogadores têm de interpretar os momentos de jogo», começou por dizer.

«Ser uma equipa de posse e posicional não impede de ser uma equipa de contra-ataque. Quero uma equipa completa e isso demora. Peço aos jogadores que apareçam em zonas de surpresa, não estar nas zonas. Não é jogar mais ao ataque ou à defesa, é interpretar os momentos do jogo e tentar ser bom em todos os momentos do jogo. Jogando assim vai divertir os jogadores porque vamos ter um jogo completo. E isso vai permitir que os jogadores cresçam», referiu ainda.

Renato Paiva, de 52 anos, tem três vitórias em três jogos no clube brasileiro.

A lição tática de Renato Paiva: