Em entrevista aos órgãos de comunicação da CONMEBOL, a Confederação Sul-Americana de Futebol, o português Renato Paiva analisou o trabalho de Abel Ferreira ao serviço do Palmeiras e comparou o sucesso do técnico do Verdão ao de Jorge Jesus no Flamengo.

«O Abel tem feito um trabalho… destaco ainda mais o do Abel do que o do Jorge. É uma realidade, na teoria e na prática, inferior à do Flamengo. Acreditaria mais num 'bi' do Flamengo do que num do Palmeiras. O Abel fez algo mais difícil que foi ganhar duas Libertadores, o que não é fácil», justificou.

Atualmente no Independiente del Valle, o treinador luso criticou a forma irracional como os adeptos vivem os sucessos e insucessos dos clubes.

«Custa-me que as pessoas não tenham memória no futebol, pois percebo que se queira ganhar mas não a todo o custo e de forma irracional. O Palmeiras ganha a Libertadores, não entra bem no Estadual e quando vamos jogar contra eles há uma contestação grande ao Abel. O Palmeiras não ganhava a Libertadores há uma data de tempo… eu percebo que a exigência no futebol está implícita, mas temos de ter os pés na terra e perceber o que podemos exigir de forma racional. O Abel até acaba por ganhar 5-0 e aquilo até lhe deu uma lufada de ar fresco e à sua equipa técnica. Mas imaginemos que o Independient del Valle ganha 1-0 em São Paulo. Despedem o Abel e ele não ganharia uma segunda Libertadores. 'Chapeau' à estrutura diretiva do palmeiras que percebe o profissional que está ali, não vai no coração dos adeptos e segura o treinador», reforçou.

Paiva contou ainda a rotina nos primeiros tempos de confinamento, em que falava de futebol «das 14h00 às 19h00» com outros treinadores.

«O Abel estava no PAOK e eu no Benfica. Fechou-se tudo em março com a pandemia e o que fazia era, com o Abel e o adjunto do Paulo Fonseca, o Nuno Campos [agora no Tondela], passar tardes inteiras no Zoom a falar de treino, de jogos. Não podíamos sair de casa e interagíamos ali», revelou.

Outro dos tópicos da entrevista foi a nova aventura de Paulo Sousa no Flamengo. «O Flamengo vai ganhar competência técnico-tática. Falta saber o encaixe do Paulo com este conjunto de jogadores. O Paulo foi um grande jogador, algo de que eu não beneficio e tenho de trabalhar de outra forma, mas vai ajudar na identificação dos jogadores. Como o Zidane.»

A entrevista de Renato Paiva: