O Botafogo voltou a perder sob o comando de Renato Paiva e o lugar do treinador português poderá estar em causa. Em conferência de imprensa, após a derrota no reduto do Estudiantes (1-0), na Taça Libertadores, Paiva fez questão de dizer que a equipa campeã de 2024 já não existe.

«A equipa já não existe, já é outra», começou por dizer.

«Quem acompanha os nossos jogos percebe a fase que estamos a atravessar. Quando criámos, não fazemos [golo]. E depois, em erros básicos, acabamos por perder jogos. Este é o terceiro jogo que perdemos por 1-0 com golos que são erros claros, e obviamente têm de se corrigir. Sou treinador, sou responsável, mas de facto é uma fase muito estranha o que está a acontecer. As nossas oportunidades que são claras não entram e as dos adversários que às vezes nem claras são acabam por entrar e penalizam-nos bastante», acrescentou.

Renato Paiva lembrou que o Botafogo teve várias mudanças no plantel e assumiu que ainda está à procura da melhor relação entre o grupo, embora não tenha mudado muito as ideias de Artur Jorge, mas «mudou algumas coisas».

«Essa equipa já não existe, mudaram muitos jogadores. Isso é passado, estão sempre a fazer comparações quando os jogadores já não estão, nem sequer o treinador. As coisas mudam e nas mudanças há sempre momentos de adaptação. E estamos nesse momento. Juntar os jogadores novos que chegaram e tentar fazer que a equipa jogue dentro das características deles. Inclusive, saíram não só titulares, mas também suplentes», rematou.