O Mundial de Clubes vai proporcionar o encontro entre portugueses no Grupo B. O Botafogo, de Renato Paiva, vai defrontar o Paris Saint-Germain e o treinador da equipa brasileira já deixou um recado a Gonçalo Ramos e João Neves, com quem trabalhou na formação do Benfica.

«Há dois que se me fizerem algum golo vão levar uma bofetada cada um, o Gonçalo Ramos e o João Neves, do Paris Saint-Germain. Vão jogar do outro lado do campo, há essa curiosidade. Já falámos, já falei com o Gonçalo sobre isso», começou por dizer Renato Paiva numa entrevista às plataformas da FIFA.

«Foram jogadores com quem trabalhei, mais com o Gonçalo do que com o João. Hoje estão no Paris Saint-Germain. Também há os casos do Cancelo, do Rúben Dias, do Bernardo Silva, do Ederson... São jogadores com quem mantenho contacto. Acompanho muito as suas carreiras, falo muito com eles quando ganham, mas também quando perdem», prosseguiu.

«Vejo-os com muito orgulho, enquanto treinador tive uma percentagem muito mínima no trajeto deles. Fui um dos vários treinadores que tiveram. Mas o mais importante nestes trajetos são sempre eles. Hoje estão todos num nível muito alto, na Seleção portuguesa, jogam a Champions... Orgulho-me muito porque enquanto estive na formação fui sempre um treinador que nunca olhou para os títulos, para ganhar os campeonatos. Os títulos era que pudessem chegar a um patamar muito alto e eu pudesse acompanhar isso», acrescentou.

Já sobre a prova nos EUA, Renato Paiva garante que o objetivo é «ganhar a competição», embora saiba «o quão difícil vai ser».