O León, orientado pelo português Renato Paiva, somou o terceiro empate consecutivo, na última madrugada, ao não ir além de um 0-0 na visita ao Guadalajara Chivas, correspondente à quarta jornada da Liga Apertura.

Os anfitriões beneficiaram de uma grande penalidade mesmo em cima do intervalo, desperdiçada por Calderón. Já no segundo tempo, Olivas foi expulso com vermelho direto (65m) e deixou o León com mais um jogador, ainda que o resultado não sofresse alterações até ao final.

A equipa de Renato Paiva encontra-se a um ponto do topo da tabela, ocupado por Puebla e Pachuca, ambos com sete pontos, mas com menos um jogo disputado, enquanto o Guadalajara é 14.º classificado, com três pontos.

