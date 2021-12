A aventura de Renato Sanches no Bayern não foi feliz e o antigo dirigente dos bávaros Karl-Heinz Rummenigge admitiu que agiram de forma precoce ao contratar o português em 2016.

«Acho que o contratámos um ano ou dois demasiado cedo, mas tínhamos de o assegurar. Aos 18 anos, era uma sensação e um jogador muito falado na Europa. Pagámos 35 milhões de euros, que era muito dinheiro na altura, mas ele fez um grande Euro2016 e foi eleito Golden Boy», reconheceu ao BILD.

No verão de 2017, o internacional português foi emprestado ao Swansea mas, após a saída de Carlo Ancelotti do comando técnico do emblema alemão, o substituto Jupp Heynckes pediu o regresso de Renato.

«Quando Jupp Heynckes voltou para ocupar o lugar de Carlo Ancelotti, ele queria o Renato. Disse: ‘Quero-o de volta, quero colocá-lo no nível onde deve estar.’ Infelizmente não podíamos devido às regras da FIFA», revelou, antes de confessar que ainda acompanha o percurso do médio. «Vi o jogo do Lille frente ao Wolfsburgo, onde ele jogou bem e foi um dos melhores em campo.»