Nem o golaço de Renato Sanches evitou a derrota do Lille no terreno do Reims (2-1), esta quarta-feira.

Com José Fonte e Sanches a titulares, o campeão gaulês viu-se a perder ainda no primeiro tempo, graças a um golo de Marshall Munetsi (32m).

Já na segunda parte, o médio luso repôs a igualdade com um golaço. Sanches recebeu a bola de Angel Gomes e, mesmo sem muita preparação, disparou de fora da área para bater Rajkovic.

O internacional português ainda somou mais dois remates muito perigosos, na reta final do encontro, mas foi o Reims quem conseguiu chegar à vitória, também com um golaço, desta feita do defesa Yunis Abdelhamid, que avançou no terreno e não deu hipóteses a Léo Jardim (90+2m).

O Lille escorregou e segue no nono lugar da Ligue 1, arriscando-se a perder algum fulgor na luta por uma vaga europeia.

Noutros jogos da 33.ª jornada do campeonato francês, que decorre esta quarta-feira, o Mónaco venceu na receção ao Nice, por 1-0.

Aleksadr Golovin aproveitou uma defesa incompleta de Walter Benitez para apontar o único golo da partida (45+2m).

Este triunfo permite ao Mónaco ultrapassar o Nice e subir ao quarto lugar, que dá acesso à Liga Europa, com mais dois pontos.

Já o Bordéus, com o português Ricardo Mangas de início, empatou em casa a duas bolas, com o Saint-Étienne, num jogo importante nas contas da permanência.

Sekou Mara (16m) e Jean Onana (23m) adiantaram o conjunto visitado, mas os forasteiros empataram por Denis Bouanga (33m) e Arnaud Nordin (65m).

O Bordéus continua no penúltimo lugar, a cinco da linha de água.

Também ao final da tarde desta quarta-feira, o Clermont bateu o Troyes por 1-0, graças a um golo de Mohamed Bayo, a dois minutos dos noventa. Mama Baldé, ex- Sporting, foi expulso com vermelho direto.

O Lorient-Metz ficou resolvido no período de descontos, quando Dango Ouattara deu a vitória à equipa da casa (90+5m), minutos depois de ter sido lançado a jogo.