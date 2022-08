Renato Sanches já é oficialmente jogador do Paris Saint-Germain, tal como o Maisfutebol tinha avançado.

Em comunicado, o clube parisiense anunciou a contratação do internacional português ao Lille, com o jogador a assinar um contrato válido até 2027.

«Estou muito feliz com a minha chegada aqui, em Paris. Estes últimos dias foram muito importantes para mim e para a minha família. Tenho a certeza de que fiz a escolha certa. Escolhi o Paris Saint-Germain porque acho que é o melhor projeto para mim e ficar em França é importante já conheço este campeonato», disse o médio formado no Benfica, aos meios do clube francês.

«Se ter colegas portugueses influenciou a decisão? Nem por isso. Acho que minha decisão teria sido a mesma. É claro que estou feliz por encontrar compatriotas, pode facilitar minha integração. Já conheço o Nuno Mendes e o Danilo Pereira , mas ainda não conheço o Vitinha. Falei com o Nuno antes da minha assinatura, que me falou bem do Paris Saint-Germain», acrescentou.

Depois de três épocas no Lille, nas quais recuperou o seu melhor nível, Renato muda-se agora para o PSG. Antes, além do Benfica, representou ainda o Bayern Munique e o Swansea.