Renato Sanches viveu um ano de sonho em 2016. Poucos meses depois da estreia na equipa principal do Benfica, o médio transferiu-se para o Bayern Munique, conquistou o Campeonato da Europa, onde foi considerado o melhor jovem, e ainda arrecadou o prémio do Golden Boy.

Com apenas 18 anos, o internacional português já tinha «concretizado o sonho» de «ganhar tudo», mas o futuro foi agridoce.

«Escolhi o Bayern porque eles me queriam muito. Quando um clube como este te quer contratar, é impossível dizer 'não'», confessou à revista de moda Views, acerca da transferência que foi confirmada em maio de 2016.

Apesar da juventude, Renato acreditou que estava pronto para a mudança. «O início foi difícil. Fui para lá sozinho, tinha 18 anos, achava que estava pronto para ficar sozinho, para enfrentar este desafio, mas agora sei que não estava. Isto fez-me crescer», reconheceu.

No Bayern, entre 2016 e 2019, disputou 53 jogos e nunca se conseguiu afirmar. Pelo meio, ainda foi cedido ao Swansea.

«Fiz a escolha certa ao escolher o Bayern, mas fiz cedo demais. Não esperava passar pelo que passei, como lesionar-me no primeiro treino. Sentia-me sozinho, estava lesionado e, mentalmente, obviamente não te sentes bem com isto, especialmente quando és jovem», frisou.

«Podes pensar que não sentes a pressão e que te sentes bem, mas não é bem assim. Se sentires a pressão, não vais ter rendimento. Percebi naquele momento que estar feliz influencia o meu nível de jogo», acrescentou.

Os 35 milhões de euros que os bávaros pagaram ao Benfica, contudo, não foram um fardo para o futebolista.

«As pessoas falavam sobre o preço da minha transferência porque é assim que o futebol funciona. Mas não pensava nisso. De qualquer forma, mesmo que um clube pague apenas cinco milhões por mim, se eu não jogar, não vou estar feliz. Quero ser sempre bom, custe o que custar», vincou.

Em 2019, deu um novo rumo à carreira, ao mudar-se para os franceses do Lille depois de «falar com José Fonte na seleção e com Luís Campos».

Já no último verão, teve a oportunidade de escolher entre Milan e Paris Saint-Germain e optou pela capital francesa.

«Escolhi Paris porque adoro França. Recebi três ofertas do PSG, mas nunca se tinha concretizado. Neste verão, pensei que finalmente era a hora certa para vir», concluiu.

Com 25 anos, Renato Sanches, que ficou de fora dos convocados de Portugal para o Mundial 2022, soma 12 jogos e dois golos pelos parisienses.