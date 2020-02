Renato Sanches, jogador do Lille, afirmou que por duas vezes esteve em cima da mesa o seu regresso ao Benfica.

«Sempre que estive para sair do Bayern de Munique, o Benfica foi a primeira opção», disse o jogador em entrevista ao Record.

O jogador explicou que o regresso à Luz foi uma possibilidade por «duas vezes»: «No segundo ano de Bayern [foi emprestado ao Swansea] e agora no último ano, antes de vir para o Lille.»

«Falei com o diretor desportivo e com Luís Filipe Vieira, mas as coisas não aconteceram», explicou.

Questionado sobre o que impediu que voltasse a vestir a camisola do Benfica, Renato Sanches afirmou: «Não foi por eu não ter querido. Não sei, não correram bem as coisas. Se calhar o Benfica teve outras opções, mas… faz parte.»

«Gostaria de ter voltado na altura, mas não ocorreu», frisou.

Renato Sanches mudou-se do Benfica para Munique em 2017, mas acabou por não conseguir impor-se no clube alemão e em 2019 saiu para o Lille.