No segundo jogo em que foi orientado por Paulo Sousa, o Flamengo perdeu pela margem mínima (1-0), diante do velho rival Fluminense.

A partida da quarta ronda do campeonato estadual do Rio de Janeiro, no Estádio Olímpico Nilton Santos, ficou decidida apenas aos 89 minutos, graças ao golo do colombiano John Arias.

Antes disso, aos 80 minutos, Vitinho e Lucas Calegari envolveram-se numa disputa acesa e foram ambos expulsos.

Paulo Sousa estreou-se no comando do Mengão há três dias, com uma vitória diante do Boavista, por 3-0.

O Vasco da Gama segue na liderança do campeonato carioca, com 10 pontos, mais um do que o Fluminense. Botafogo, com menos um jogo, e Flamengo estão no terceiro e quarto posto, ambos com sete pontos.