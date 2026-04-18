A cinco meses de completar 41 anos, Ricardinho deixou a Kings League do Brasil, prova que integrou pelos Dibrados no princípio de abril. Desde então, o antigo internacional português jogou nas derrotas com Fluxo (1-7) e Dendele (4-2). Nas redes sociais, Ricardinho esclareceu a saída.

«O acordo era jogar dois jogos, um para experimentar e o segundo para ver se a adaptação foi boa. Se desse bem, se gostasse, ficaria até ao final, mas, sinceramente, não é a minha praia. Acho que há muita coisa para melhorar», argumentou. Assim, o astro do futsal internacional regressa a Portugal nas próximas horas.

De recordar que Ricardinho encerrou a carreira profissional em 2025, num percurso entre Portugal, Espanha, Itália, França, Rússia, Japão e Indonésia.