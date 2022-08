O português Ricardo Chéu chegou a um princípio de acordo para treinar o DOXA, anunciou o clube cipriota.

O técnico de 41 anos é esperado esta sexta-feira em Chipre para finalizar o acordo e assumir funções.

Esta será a quarta experiência de Ricardo Chéu no estrangeiro, depois de passagens pelos italianos do Rieti e os eslovacos do Senica e Spartak Trnava. Em 2021/22, orientou o Estrela da Amadora.