Na receção ao Metz, o Bordéus venceu por 3-1 e contou com a ajuda preciosa do português Ricardo Mangas.

Os visitantes até se adiantaram no marcador, por Didier Lamker Ze (21m), mas o lateral luso deu início à reviravolta, ao marcar já no segundo tempo (51m). M’Baye Niang (68m) e Ui-Jo Hwang (88m) fizeram os restantes golos do conjunto caseiro.

O Bordéus ganha assim algum fôlego para atacar a reta final do campeonato e a luta pela permanência, ocupando o 19.ª e penúltimo lugar, com 26 pontos, a dois da linha de água. Já o Metz, caiu para último, com menos três pontos.