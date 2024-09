Ricardo Mangas já fatura com as cores do Spartak Moscovo. O ex-Vitória de Guimarães, estreou-se a marcar, esta quinta-feira, pelo emblema russo, diante do Krylya Sovetov.

O ala esquerdo de 26 anos finalizou a vitória da sua equipa, por 4-1, frente ao adversário. O encontro contava para a Taça da Rússia.

O golo foi inusitado, com vários jogadores no chão a digladiarem-se pela bola. O esférico foi para os pés de Mangas, e este marcou de pé direito, o seu mais fraco.