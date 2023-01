Qual meio ano após a lesão grave num tendão de Aquiles que o levou a falhar a primeira metade da temporada, Ricardo Pereira voltou esta semana a treinar integrado com a equipa do Leicester.

Internacional AA em sete ocasiões, Ricardo Pereira transferiu-se em 2018 do FC Porto para o Leicester a troco de 20 milhões de euros. Afirmou-se como habitual titular nos Foxes, mas nos últimos três anos lesionou-se duas vezes com gravidade e enfrentou longos períodos de paragem: em 2020 contraiu uma lesão ligamentar num joelho, que o afastou dos relvados durante quase nove meses, e voltou a lesionar-se a poucos dias do arranque oficial desta época.

Recuperado de novo infortúnio, e superada a última fase da recuperação, o lateral-direito de 29 anos tem regresso expectável à competição em fevereiro.