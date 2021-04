O Gaziantep, clube treinado pelo português Ricardo Sá Pinto, recuperou de uma desvantagem de dois golos e empatou este domingo na receção ao Kasimpasa (2-2) em jogo da 35.ª jornada da primeira liga turca.

Isaac Kiese Thelin adiantou os forasteiros com golos aos cinco e aos 58 minutos, mas Nouha Dicko (63m) e Muhammet Demir (84m) evitaram o desaire do Gaziantep.

Com este resultado, o Gaziantep atrasa-se na luta pelos lugares europeus. Tem 51 pontos e está a oito do Trabzonspor, quarto classificado (posição de acesso às provas europeias) com 59 pontos. Ainda assim, a equipa de Sá Pinto tem menos um jogo disputado. Pelo meio, está o Alanyaspor, de Marafona, que é quinto com 52 pontos.