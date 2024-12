Foi uma aventura curta para Ricardo Sá Pinto no comando dos marroquinos do Raja Casablanca. Dois meses depois de ter assumido o cargo, Sá Pinto entende que não tem reunidas as condições no clube e decidiu apresentar um pedido de demissão.

Sá Pinto anunciou a decisão nas redes sociais, em comunicado:

«Apesar da grande vitória de ontem e do próximo jogo ser frente ao último classificado que iremos com certeza vencer e passar para o top três, chegou o momento de anunciar uma decisão que já refletia há algum tempo. Por razões pessoais e profissionais, apresentei o meu pedido de demissão do cargo de treinador do Raja. É algo que me custa muito, porque vim para este clube com um único objetivo: ganhar títulos, nomeadamente a Champions League e o campeonato.

No entanto, após avaliar profundamente a situação atual, tornou-se claro que não existem as condições necessárias para alcançar os êxitos que este grande clube merece. Agradeço ao meu presidente pelo esforço e empenho, e aos meus jogadores pela entrega e dedicação.

Desejo todo o sucesso ao Raja no futuro. Dima Raja»