Ricardo Sá Pinto foi apresentado, esta quinta-feira, como o novo treinador do Raja Casablanca, de Marrocos, tal como o Maisfutebol já tinha noticiado.

«O Raja Club apresentou hoje [ndr: quinta-feira] o seu novo treinador, Ricardo Sá Pinto, que assinou contrato com o clube por uma época desportiva, sujeito a renovação», refere o Raja, em comunicado, no seu sítio oficial.

Sá Pinto, que vai treinar pela primeira vez no continente africano, sucede ao bósnio Rusmir Cviko.

Ao fim de cinco jornadas na liga de Marrocos, o Raja Casablanca ocupa o 3.º lugar, com nove pontos, os mesmos do líder Ittihad Tanger e do 2.º classificado, o Union Touarga.