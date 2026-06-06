Made In
Há 9 min
OFICIAL: Sá Pinto renova com o Pafos por mais uma temporada
Treinador luso chegou ao clube em abril
AL
Treinador luso chegou ao clube em abril
AL
O Pafos anunciou, este sábado, a renovação de Ricardo Sá Pinto por mais uma temporada. O técnico, recorde-se, chegou ao clube em abril e tinha contrato até ao final desta temporada.
Ao comando do emblema cipriota, o treinador luso alcançou o quarto lugar do campeonato, assegurando a qualificação para a Liga Europa, e conquistou a Taça do Chipre, com uma vitória por 2-0 frente ao Apollon Limassol.
Em comunicado, o Pafos salienta que a «dedicação e profissionalismo» foram essenciais para a evolução da equipa desde a sua chegada.
Veja a publicação:
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS