Estreia infeliz de Sá Pinto ao comando técnico do Gazientep. A equipa do técnico português esteve a vencer até aos minutos finais frente ao Hatayspor, mas sofreu o empate aos 90+8.



Com André Sousa a começar no banco, o Gazientep inaugurou o marcador aos 35 minutos por intermédio de Jefferson. Porém, a infelicidade de Júnior Morais acabou por manchar o primeiro jogo do português na Turquia.



No outro jogo com início à mesma hora, o Besiktas venceu o Goztepe graças a um golo de Aboubakar (2-1) e conservou a liderança da Liga turca. Por sua vez, o Gazientep é quarto classificado com 35 pontos, a nove das «Águias Negras».



Veja os golos do primeiro jogo de Sá Pinto na Turquia: