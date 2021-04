O Gaziantep, clube treinado pelo português Ricardo Sá Pinto, venceu esta quinta-feira na receção ao Basaksehir, por 2-0, em jogo da 33.ª jornada do principal campeonato da Turquia.

Frente ao atual campeão em título, Sá Pinto levou a melhor graças a dois golos do romeno Alexandru Maxim, aos 32 e aos 52 minutos, o primeiro deles de grande penalidade.

O defesa português Roderick foi titular no Gaziantep, ao passo que André Sousa foi baixa, devido a castigo.

Com este triunfo, o Gaziantep aproveitou da melhor forma as derrotas do Alanyaspor – onde joga o português Marafona – e do Hatayspor, para subir ao quinto lugar, com 50 pontos, tendo ainda menos um jogo que alguns adversários. Já o Basaksehir, um ano após o inédito título, está no 16.º posto à condição, com 33 pontos, a lutar pela permanência.

Na próxima jornada, a equipa de Sá Pinto joga na casa do Fenerbahçe, atual segundo classificado com 62 pontos e que entra ainda em campo esta tarde, ante o Yeni Malatyaspor.