Os eslovenos do NK Celje anunciaram a contratação do guarda-redes português Ricardo Silva, de 25 anos, que assinou contrato até 30 de junho de 2027.

Natural de Mafamude e formado no FC Porto, Ricardo Silva passou por todas as seleções jovens de Portugal, tendo atuado no Santa Clara, Moreirense e Tondela. No ano passado, transferiu-se para o Dinamo Batumi, da Geórgia, onde disputou 10 jogos e participou nas eliminatórias da Liga dos Campeões.

O guardião luso ruma agora ao quarto classificado da Eslovénia, na sua segunda experiência no estrangeiro.