Ricardo Soares foi anunciado na manhã desta quinta-feira como novo treinador do Al Ahly, do Egito.

O técnico português chegou a acordo com o Gil Vicente para a cessão do contrato na terça-feira e, no dia seguinte, viajou para o Cairo para cumprir todas as formalidades e assinar por dois anos com o clube histórico de África. Os adjuntos Maurício Vaz, Raúl Faria, Paulo Lobo e Pedro Guimarães acompanham Ricardo Soares naquela que será a primeira aventura como treinador no estrangeiro.

A carreira do técnico de 47 anos teve início nos Caçadores das Taipas e seguiram-se Torcatense, Lixa, Felgueiras, Ribeirão, Vizela, Desportivo de Chaves, Desportivo das Aves, Académica, Sporting da Covilhã, Moreirense e, por fim, o Gil Vicente, onde igualou a melhor classificação do clube na Liga (quinto lugar), alcançando ainda um feito inédito ao conduzir os galos às competições europeias.

[artigo atualizado]