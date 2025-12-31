Made In
OFICIAL: Ricardo Soares deixa último classificado do campeonato chinês
Técnico de 50 anos já não é treinador do Changchun Yatai
Ricardo Soares já não é treinador do Changchun Yatai, confirmou o emblema chinês.
O treinador de 50 anos somou duas vitórias em 14 jogos e não conseguiu evitar a descida de divisão, isto porque o Changchun Yatai terminou no último lugar do campeonato.
Esta foi a segunda passagem de Ricardo Soares pela China, depois de orientar o Beijing Guoan. No estrangeiro, também treinou os egípcios do Al Ahly.
