Ricardo Soares já não é treinador do Changchun Yatai, confirmou o emblema chinês.

O treinador de 50 anos somou duas vitórias em 14 jogos e não conseguiu evitar a descida de divisão, isto porque o Changchun Yatai terminou no último lugar do campeonato.

Esta foi a segunda passagem de Ricardo Soares pela China, depois de orientar o Beijing Guoan. No estrangeiro, também treinou os egípcios do Al Ahly.

