Ricardo Sousa rescindiu contrato com o Al-Ain, equipa da II Liga saudita.

O treinador português de 45 anos deixa o clube no 15.º lugar com seis pontos somados (uma vitória, três empates e uma derrota) ao cabo de sete jornadas.

Agastado com as condições de trabalho no Al-Ain - falta de um campo de treinos para treinar, de estágios antes dos jogos e apenas um salário liquidado desde que chegou à equipa saudita em agosto passado - Ricardo Sousa colocou o lugar à disposição, terminando precocemente o vínculo que era válido até ao final da época.