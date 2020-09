Depois do vendaval que destruiu um holofote e levou à interrupção do jogo na quinta-feira, o Riga acabou por garantir a qualificação para a terceira eliminatória da Liga Europa já esta sexta-feira, com um golo de Pedrinho, antigo jogador do Paços de Ferreira, a decidir o embate com o Tre Fiore (1-0) no Estádio Skonto.

Com os ventos bem mais calmos do que na véspera, o jogo foi retomado sem problemas, mas com o mesmo equilíbrio do dia anterior. A equipa da Letónia acabou por chegar à vantagem já na segunda parte, aos 57 minutos, com o tal golo de Pedrinho que apurou o Riga para a terceira eliminatória onde vai defrontar os escoceses do Celtic.