A Roma de Paulo Fonseca arrancou com o pé direito a campanha na fase de grupos da Liga Europa, ao vencer na Suíça o Young Boys por 2-1. A equipa italiana começou a perder (Jean-Pierre Nsame de penálti aos 14 minutos), mas deu a volta na segunda parte com golos de Bruno Peres (69m) e Marash Kumbulla, ao minuto 74.

No outro jogo do mesmo grupo (A), Camora foi titular na vitória do Cluj por 2-0 na visita a casa dos búlgaros do CSKA Sofia, equipa que contou com Tiago Rodrigues no onze. Mario Rondon (53m) e Ciprian Ioan Deac (74m) fizeram os golos.

No Grupo B, o Arsenal livrou-se de uma entrada em falso na Áustria. Diante do Rapid Viena, os Gunners venceram por 2-1, mas estiveram a perder. Taxiarchis Fountas fez o 1-0 para os anfitriões, mas o ex-Benfica David Luiz (70m) e Aubameyang (74m) viraram o jogo para os ingleses. No mesmo grupo, os noruegueses do Molde foram à Irlanda vencer o Dundalk por 2-1.

À mesma hora, o Nice (com Rony Lopes em campo na segunda parte) foi cilindrado na Alemanha pelo Bayer Leverkusen por expressivos (!) 6-2. Nadiel Amiri (11m) e Lucas Alario (16m) colocaram o resultado em 2-0 no ápice, mas o Nice reduziu à passagem da meia-hora por Amine Gouiri e o resultado foi para o intervalo com 2-1 no marcador. Na etapa complementar, Moussa Diaby (61m), Karim Bellaradi (79 e 83m) e Florian Wirtz (87m) deram contornos de humilhação ao resultado. Alexis Claude, já em tempo de compensação, reduziu para os franceses e fixou o resulado final em 6-2.

No mesmo grupo (C), Miguel Vítor e Josué foram titulares na vitória caseira do Hapoel Beer Sheva sobre os checos Slavia Praga por 3-1. Josué assistiu para o segundo golo da equipa israelita.

No Grupo E, sortes distintas para os portugueses em ação. Rui Silva foi titular na baliza do Granada, que foi à Holanda derrotar o PSV Eindhoven por 2-1. Mario Gotze (45m) levou a equipa da casa em vantagem para o intervalo, mas o conjunto espanhol virou com golos de Jorge Molina (57m) e Darwin Machis (67m). Já o PAOK Salonica de Abel Ferreira não foi além de um empate a um golo na receção aos cipriotas do Omonia, que teve Vítor Gomes no onze.

No Grupo F, destaque para a derrota surpreendente do Nápoles na receção aos holandeses do AZ Alkmaar por 1-0. Mário Rui foi lançado para a meia hora final, já depois do único golo do jogo, da autoria de Jesper Karlsson aos 57 minutos. À mesma hora, a Real Sociedad foi à Croácia bater o Rijeka de João Escoval (português foi titular) por 1-0. Jon Bautista, ao cair do pano, apontou o único golo do jogo.