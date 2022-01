Sérgio Oliveira, recente reforço da Roma, João Moutinho e Rúben Neves, ambos também ex-FC Porto e ao serviço do Wolverhampton, ocupam o pódio dos futebolistas portugueses mais pontuados após a jornada do fim-de-semana, de acordo com as estatísticas recolhidas pelo SofaScore para o Maisfutebol.

Sérgio, que marcou e assistiu na vitória da equipa de José Mourinho sobre o Empoli, foi o único a atingir a pontuação de 9 em 10.

No top-10 há também outra dupla lusa ao serviço do mesmo clube: Danilo e Nuno Mendes, do PSG.