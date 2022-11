A Roma garantiu esta quinta-feira a passagem ao play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, ao derrotar o Ludogorets (3-1), após uma reviravolta. No final do encontro, José Mourinho admitiu que a equipa tem de melhorar, pois na fase seguinte terá pela frente equipas de nível superior.

«T emos de jogar melhor, temos de controlar melhor o jogo. As equipas que vão jogar os play-offs são de Liga dos Campeões, de nível superior. Para nós, foi importante superar este grupo, foi uma questão de orgulho, de evolução. Agora, os tubarões estão a chegar», disse o técnico português após a partida.

A perder por 1-0 ao intervalo, Mourinho fez entrar três jogadores, entre os quais o médio de 19 anos, Cristian Volpato, que tem assumido maior protagonismo na equipa nos últimos jogos. Ao abordar a exibição do jovem italiano, o special one recordou outros futebolistas que também lançou para a ribalta.

«Quando ele joga numa posição mais ofensiva, entende tudo. Mas hoje, depois do 2-1, precisávamos que ele fechasse mais no meio-campo, que dobrasse, e 'dobrar' é uma palavra que ainda não existe no seu vocabulário. Estas são as coisas que ele deve aprender para se tornar um jogador completo», observou.