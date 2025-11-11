O Universitatea Craiova anunciou, esta terça-feira, a contratação do treinador português Filipe Coelho.

O técnico de 40 anos foi adjunto de Paulo Bento no Chongqing Dangdai e nas seleções da Coreia do Sul e Emirados Árabes Unidos. Enquanto treinador principal, orientou Fontainhas, Vilafranquense, Casa Pia e Leixões.

Samuel Teles é o único português no plantel do Universitatea Craiova, o quarto classificado do campeonato da Roménia.

RELACIONADOS
OFICIAL: Ivo Vieira acertou saída do Tondela, Cristiano Bacci em negociações
OFICIAL: Raffaele Palladino é o novo treinador da Atalanta
OFICIAL: William Carvalho e Jhonder Cádiz ficam sem treinador
OFICIAL: Ivan Juric e Miguel Veloso despedidos pela Atalanta