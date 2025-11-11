Made In
OFICIAL: português assume o comando do Universitatea Craiova
Filipe Coelho é o novo treinador da equipa romena
O Universitatea Craiova anunciou, esta terça-feira, a contratação do treinador português Filipe Coelho.
O técnico de 40 anos foi adjunto de Paulo Bento no Chongqing Dangdai e nas seleções da Coreia do Sul e Emirados Árabes Unidos. Enquanto treinador principal, orientou Fontainhas, Vilafranquense, Casa Pia e Leixões.
Samuel Teles é o único português no plantel do Universitatea Craiova, o quarto classificado do campeonato da Roménia.
