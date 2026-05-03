Roménia: Filipe Coelho vence e mantém-se líder a três jornadas do fim
Craiova tem mais três pontos do que o Universitatea Cluj
O treinador português Filipe Coelho venceu neste domingo e mantém-se na liderança da Liga da Roménia a três jornadas do fim do campeonato.
O Universitatea Craiova bateu em casa o Dínamo Bucareste por 2-1 e mantém a distância de três pontos para o Universitatea Cluj.
A equipa de Filipe Coelho, ex-adjunto de Paulo Bento, começou a perder aos 59m, mas empatou aos 61m e consumou a reviravolta aos 90+1m, com um golo de Steven Nsimba.
Faltam três jornadas para terminar a fase de apuramento de campeão. O Craiova ficou em terceiro lugar nas últimas duas temporadas. A equipa pode ainda vencer a Taça, pois está na final (defronta o Cluj).
