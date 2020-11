À terceira foi de vez e Jorge Costa celebrou a vitória com o Gaz Metan. E logo num campo que lhe é muito especial, pois o antigo defesa central foi campeão romeno pelo CFR Cluj em 2012.



Neste domingo, o Gaz Metan esteve a vencer por 2-0 (golos de Deaconu e Dumitru) e só permitiu um golo ao Cluj no período de descontos. É importante acrescentar que esta foi a primeira derrota do Cluj na liga romena.



A vitória permitiu ao Gaz Metan saltar para o nono lugar. Os portugueses Zé Manuel (titular e substituído aos 75 minutos) e Ricardo Valente (entrou logo aos 15 minutos) foram utilizados por Jorge Costa.



VÍDEO: o resumo da vitória do Gaz Metan