Deco, antigo jogador do Barcelona e da Seleção Nacional, nega categoricamente as palavras de Alexandr Hleb, jogador bielorrusso que chegou ao Barcelona em 2008.

Hleb, recorde-se, afirmou que Ronaldinho e Deco chegaram a ir bêbados para os treinos, e que saíram do clube para não prejudicarem Messi. Hleb, no entanto, nem sequer chegou a ser colega de Deco no Barcelona.

«Se treinávamos bêbados e fizemos o que fizemos, imaginem sóbrios. O Hleb não jogou comigo. Saímos [do Barcelona] porque o futebol tem destas coisas. Éramos culpados pelos insucessos. Eu, o Eto'o e o Ronaldinho. Nós ganhámos tudo e, quando não ganhámos, fui vendido para o Chelsea, o Ronaldinho ao Milan», garantiu Deco, em entrevista à SBT Sports.