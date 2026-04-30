Ronaldo Tavares recebeu uma péssima notícia. O avançado, ex-Estrela da Amadora, sofreu uma rutura total do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito e terá de ser submetido a cirurgia.

A informação foi confirmada pelo Athletic MG, equipa brasileira que o português representa. O ponta-de-lança de 28 anos sofreu a lesão no jogo frente ao Náutico, desta segunda-feira, a contar para a sexta jornada II Liga brasileira.

O antigo avançado ex-Estrela da Amadora recebe a notícia numa altura em que estava a fazer a melhor época da carreira. O português leva 12 golos em 18 jogos na temporada. É, inclusive, o melhor marcador do segundo escalão brasileiro.