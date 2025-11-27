O antigo Ministro do Desporto da Arábia Saudita, Abdullah bin Mosaad, afirmou que Cristiano Ronaldo é o único jogador estrangeiro a atuar no país que justifica o salário milionário que recebe.

«Ronaldo é o único jogador estrangeiro que vale o que ganha por causa da exposição global que traz para a liga e para o país. Muitos outros recebem muito mais do que merecem», disse, numa entrevista ao programa Fi Al-Marama, da Al-Arabiya.

Abdullah bin Mosaad, que esteve no cargo entre 2014 e 2017, antes do forte investimento dos sauditas em jogadores estrangeiros, alertou para os riscos desta política de contratações. O antigo ministro considerou que os futebolistas locais passaram a ser «figurantes» desde que o número de jogadores estrangeiros por equipa na ficha de jogo subiu para oito.

«Agora, construir uma liga forte terá de ser às custas da seleção nacional. Precisamos de um plano claro para nos prepararmos para 2034 [ano do Mundial no país]», vincou.

Refira-se que Ronaldo chegou ao Al Nassr em dezembro de 2022 e é o jogador mais bem pago do futebol mundial, com um salário anual de mais de 200 milhões de euros.