A Juventus desperdiçou o primeiro «match point» para conquistar o nono título consecutivo da Serie A ao perder por 2-1 no Friuli ante a Udinese.

Com Ronaldo no onze, a Vecchia Signora fez uma exibição bastante cinzenta. A equipa de Sarri jogou de forma lenta, previsível e abusou do jogo interior. A única oportunidade para marcar surgiu dos pés do internacional português que atirou a centímetros da baliza de Musso.

Acabou por ser De Ligt a dar um pontapé na letargia do jogo dos campeões italianos. O internacional holandês aproveitou um corte imperfeito para a entrada da área e rematou para o 1-0.



A Juve não merecia, de todo, a vantagem, visto que a Udinese já tinha enviado uma bola ao ferro da baliza de Szczesny.

A segunda parte foi diferente. Os «bianconeri» precisavam de pontos para fugir à zona de descida e jogaram com o coração e sem medo da Juventus. Logo aos 52 minutos, Nestorovski aproveitou um erro de Alex Sandro para cabecear para o um igual.

Sarri retirou Ramsey e Bernardeschi (apagado) e lançou Matuidi e Douglas Costa para agitar o jogo. Porém, a toada da partida manteve-se. Muita posse de bola, muita circulação, mas muita incapacidade para superar a muralha defensiva do conjunto de Udine.

Já nos descontos, apareceu o golo impressionante de Fofana. O médio recuperou uma bola à entrada do meio-campo contrário, ganhou o duelo a Alex Sandro, fez um túnel a De Ligt já na área e colocou a bola por baixo do guarda-redes Szczesny.

A Juventus pode confirmar a conquista do título no próximo domingo contra a Sampdoria ou celebrar antes de entrar em campo, dependendo dos resultados das outras partidas.



O golo de Fofana: