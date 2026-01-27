Made In
Há 1h e 23min
VÍDEO: Ronaldo convida adversário para andar 'às cavalitas'
Avançado português entrou em quezília com jogadores do Al Taawon
DS
Avançado português entrou em quezília com jogadores do Al Taawon
DS
Na vitória difícil do Al Nassr sobre o Al Taawon, na tarde desta segunda-feira, por 1-0, Cristiano Ronaldo não escondeu a irritação para com vários jogadores adversários.
Num vídeo que tem circulado no X, na sequência de uma bola parada, é possível ver Cristiano Ronaldo a entrar num 'bate-boca' com jogadores como Waleed Al-Ahmed e Mahzari.
Talvez incomodado pela marcação apertada dos jogadores, Ronaldo diz para um deles saltar às suas 'cavalitas'. Depois, noutro excerto, vê-se o avançado a celebrar efusivamente na direção dos adversários.
Ver para crer:
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS