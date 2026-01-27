Na vitória difícil do Al Nassr sobre o Al Taawon, na tarde desta segunda-feira, por 1-0, Cristiano Ronaldo não escondeu a irritação para com vários jogadores adversários.

Num vídeo que tem circulado no X, na sequência de uma bola parada, é possível ver Cristiano Ronaldo a entrar num 'bate-boca' com jogadores como Waleed Al-Ahmed e Mahzari.

Talvez incomodado pela marcação apertada dos jogadores, Ronaldo diz para um deles saltar às suas 'cavalitas'. Depois, noutro excerto, vê-se o avançado a celebrar efusivamente na direção dos adversários.

Ver para crer: