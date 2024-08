Rony Lopes não integrou o plantel do Sporting de Braga para 2024/25 e já deu novo rumo à carreira: o extremo foi apresentado, esta sexta-feira, como reforço do Alanyaspor.

O internacional português, de 28 anos, assinou por duas temporadas com o clube turco.

Rony Lopes marcou quatro golos e deu uma assistência nos 32 jogos que fez pelo Sp. Braga na última temporada, mas não conquistou um lugar no onze bracarense. Formado no Benfica e no Manchester City, também já passou por Lille, Mónaco, Sevilha, Nice, Olympiakos e Troyes.