Apesar da boa temporada a nível individual, com seis golos e cinco assistências em 31 jogos, Rony Lopes não conseguiu evitar a descida do Troyes, que caiu para a segunda divisão francesa. O internacional português, que está cedido pelo Sevilha, lamentou a despromoção.

«Começo a questionar se posso fazer mais, se estou bem ou não. No final, sinto-me bem, os meus números são bons, mas não ganhámos, não conseguimos cumprir os nossos objectivos, mas é um bocado difícil jogar à defesa e ao ataque ao mesmo tempo. Mas faço sempre essas perguntas sobre o que posso fazer melhor», disse o avançado português em entrevista ao Relevo.

Ainda com vínculo com o Sevilha, Rony Lopes admite que quer «descobrir e jogar um pouco mais na liga espanhola e na Premier League». Contudo, não sabe se vai regressar ao emblema da Andaluzia.

«Até agora, não sei nada porque o Sevilha está na fase final da temporada. Não se sabe qual será o treinador, não sei. Terei de voltar ao Sevilha para a pré-temporada e veremos o que o clube diz», destacou.

«Infelizmente, no meu primeiro ano joguei muito pouco na La Liga, joguei mais na Liga Europa, mas tenho uma conta pendente para mostrar às pessoas e a mim mesmo o que posso fazer pelo Sevilha, o que todos esperam. Quero poder provar isso», acrescentou.

O futebolista de 27 anos não joga na seleção desde 2018, mas gostaria voltar a representar a equipa das Quinas, embora reconheça que jogar nas competições europeias poderia dar outra visibilidade. «Para ir à seleção tenho de estar num clube que jogue na Europa. O nível da seleção portuguesa está cada vez mais alto, isso é bom. Digo sempre que a seleção é um grande objetivo para mim.»

Rony garante que, ao longo destes anos da carreira, aprendeu a «conhecer muito bem o corpo» e aprendeu vários idiomas.

«Tenho o meu preparador físico que tem a mesma idade que eu. Ele é meu amigo desde que eu tinha seis anos. Também já jogámos juntos no Benfica, depois ele parou, continuou os estudos e agora é o meu preparador físico. Fiz a pré-temporada com ele e é algo muito importante», sublinhou.

O jogador português recordou ainda o período em que se cruzou com Kylian Mbappé no Mónaco.

«Coincidi na pré-época em que eles foram campeões. Treinei e joguei com ele no início, quando ele começou. Não esperava que ele fosse a estrela que é hoje, mas já dava para ver que era um miúdo diferente. Com 16 anos, dava para ver que tinha muito potencial, muita qualidade», destacou.

Rony começou a formação no Benfica, mas saiu ainda muito novo para o Manchester City, onde arrecadou o estatuto de jogador mais jovem a marcar. Passou ainda pelo Lille e pelo Mónaco, antes de chegar ao Sevilha, que o cedeu nas últimas temporadas a Nice, Olympiakos e Troyes.