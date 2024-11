Os jornais ingleses são unânimes na análise à vitória de Ruben Amorim na estreia em Old Trafford, diante do Bodo/Glimt (3-2), na Liga Europa. A imprensa britânica destaca o «sofrimento» que o Manchester United precisou de ultrapassar para vencer os noruegueses e até lembrou Erik ten Hag.

As publicações também sublinham as variações táticas apresentadas por Amorim e elogiam a capacidade de tornar Rasmus Hojlund num goleador – pelo menos, até ver – o que pode colocar um travão na ideia de contratar Viktor Gyökeres no verão, segundo o Daily Mail.

Já o The Athletic, diz que, para a ideia do português funcionar, é fundamental que os jogadores estejam dispostos a «correr e correr». «Este plantel não é abençoado com atletas ao nível que teve no Sporting, mas Amorim está a trabalhar para acentuar o que tem à sua disposição.»

O The Guardian, por sua vez, tece elogios à comunicação de Amorim. «O que o treinador de 39 anos parece, nestes primeiros dias, é um operador sereno, com brilho nos olhos e uma honestidade que agradará aos seus jogadores. Tudo isso transpareceu quando ele falou sobre os seus jogadores.»

O que diz a imprensa inglesa da primeira vitória de Amorim:

Daily Maily

«Bem-vindo a casa Ruben, declarou uma faixa no Stretford End, antes do início do jogo. Bem-vindo ao lar, de facto. Bem-vindo a um mundo de sofrimento e a noites como esta, quando até as vitórias da Liga Europa sobre equipas da Noruega vêm com um alerta de saúde.

Do jeito que foi, uma vitória por 3-2, ofereceu muita diversão, se não algumas lembranças bastante desconfortáveis ​​daquelas loucas noites europeias sob o comando de Erik ten Hag.

O homem que transformou Viktor Gyökeres num dos melhores avançados da Europa no Sporting já teve impacto noutro avançado escandinavo apenas uma semana depois de começar a trabalhar com Rasmus Hojlund. O suficiente para persuadir o United a não ir atrás de Gyökeres? Veremos. Mas os primeiros sinais são promissores, já que Hojlund usou a sua fisicalidade com o máximo efeito para dar a Amorim a sua primeira vitória após o empate de domingo em Ipswich.»

The Athletic

«Bem-vindo a casa Ruben”, dizia a grande bandeira revelada antes do início do jogo em Old Trafford e Ruben Amorim experimentou devidamente toda a gama de emoções que acompanham uma exibição do Manchester United nos últimos tempos.

Este plantel não é abençoado com atletas ao nível que teve no Sporting, mas Amorim está a trabalhar para acentuar o que tem à sua disposição.

O sucesso do seu 3-4-3 dependerá da disposição dos jogadores – como coletivo – de serem agressivos na defesa e corajosos no ataque. São necessários resultados positivos, mas esta equipa provavelmente continuará a trabalhar até ao início da próxima época, à medida que todos se habituem a um novo conjunto de exigências tácticas.

O que é encorajador é a forma como o jogador de 39 anos fala dos seus jogadores. Há uma clara intenção de melhorar os seus pontos fracos, bem como maximizar os seus pontos fortes. O tempo dirá se este é apenas um período de lua de mel, mas há sinais promissores para um grupo que tem estado com pouca confiança e coerência durante a maior parte desta temporada.»

The Guardian

«Resume bem o United: tanto esta noite como o desafio de Amorim. Três pontos foi um começo agradável diante dos seus adeptos, mas a sua gestão certamente terá muitos solavancos e hematomas e sabe-se lá o que mais.»

BBC

«Embora Amorim fique satisfeito com um resultado que aumenta as chances do United de terminar entre os oito primeiros na tabela da Liga Europa e classificar-se automaticamente para os oitavos de final, ele ficará frustrado com o número de chances que a sua equipa desperdiçou para facilitar o seu caminho para vitória.»

Sky Sports

«Amorim está a passar por problemas iniciais, mas mostrou adaptabilidade suficiente para ultrapassá-los e conquistar a sua primeira vitória.»