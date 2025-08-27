Ruben Amorim estava visivelmente frustrado após a eliminação do Manchester United da Taça da Liga inglesa, nos penáltis, aos pés de uma equipa da quarta divisão, o Grimsby Town. O treinador português criticou os jogadores e sublinhou que «a única que estava em campo venceu.»

«No final, não importa se recuperámos [do 2-0] ou não, o que importa são os sinais que a equipa deu durante o jogo, no início do jogo… A melhor equipa venceu, a única que estava em campo. Os melhores jogadores perderam, porque uma equipa pode vencer qualquer grupo de jogadores. E acho que a equipa e os jogadores falaram muito alto hoje, é isso. Perdemos, a melhor equipa venceu», começou por dizer o treinador português aos microfones da Sky Sports.

Questionado sobre o que quis dizer sobre os jogadores terem «falado muito alto», Amorim disse que «ficou claro para todos».

«Ficou muito claro o que eles falaram, vamos seguir em frente a partir deste dia. Ficou claro para todos o que aconteceu hoje. A maneira como começámos o jogo sem nenhuma intensidade, toda a ideia de pressão, estávamos completamente perdidos e é por isso que acho que eles falaram tão alto», frisou.

O técnico português considera que o problema neste momento é estar a ver a equipa a cometer os mesmos erros da temporada passada. «Quando perdes, mas vês algo novo, é diferente. Quando vês algo como hoje, é difícil falar sobre isso. Apenas quero dizer que lamento muito pelos adeptos. O apoio que me dão, mesmo com todas as derrotas... eles ajudam a equipa. Hoje, não tenho nada a dizer. Lamento imenso.»

Amorim, no entanto, mostra-se confiante em resolver os problemas do United. «Eles deram a resposta em campo hoje, não preciso de me preocupar totalmente com isso. Temos um jogo no fim de semana, depois temos duas semanas e resolveremos as coisas.»

Já sobre Andre Onana, que voltou à titularidade e teve mais uma exibição para esquecer, o treinador do Manchester United preferiu não individualizar.

«Com todo o respeito, quando perdes contra uma equipa da quarta divisão, não é o guarda-redes. É tudo. É o ambiente, é a maneira como encaramos a competição. Sabemos que estamos num momento em que as pessoas vão prestar atenção a tudo. Vai ser impressionante, cada detalhe. Mostrámos o desempenho hoje, os meus jogadores falaram, para mim, muito alto», concluiu.