Na antevisão ao Manchester United-West Ham, duelo que marcará o reencontro entre dois treinadores portugueses - Ruben Amorim e Nuno Espírito Santo -, o treinador do Manchester United teceu declarações curiosas sobre a pressão da opinião pública.

«Não leio, protejo-me. Não vejo televisão quando estão a falar sobre o Manchester United. Não porque não concordo, muitas vezes concordo, mas é uma forma de manter-me saudável. O meu sentimento como treinador é suficiente. Claro que perco dinheiro de patrocinadores no Instagram, mas...», brincou.

Ainda sobre o impacto das opiniões alheias, Amorim falou sobre Leni Yoro, defesa-central da equipa.

«Falei com ele porque pensa demais, comete um erro e depois fica frustrado. Ele é jovem e quer fazer tudo muito bem. Ele não pode mostrar isso às pessoas da maneira como chegou ao banco, ele entende, mas ficou muito frustrado. Isso mostra que ele se importa», admitiu.

Benjamin Sesko e Harry Maguire estão de fora por lesão, confirmou Ruben Amorim. Já Matheus Cunha regressou aos treinos.

«Ele tem trabalho pela frente. Está num clube diferente, com uma pressão diferente, estava com dificuldades porque não estava a marcar, estava a pensar demasiado nos números, mas a influência que tem na equipa é importante para nós», afirmou o treinador, admitindo «dúvidas» quanto à equipa apresentada.

O duelo acontece pelas 20 horas desta quinta-feira, entre sétimo e 17.º classificados na tabela da Premier League.