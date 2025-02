Alejandro Garnacho vai ter de pagar um jantar ao plantel do Manchester United como castigo por ter saído diretamente para o túnel, ao ser substituído no último jogo dos «red devils».

Depois da expulsão de Patrick Dorgu diante do Ipswich, o internacional argentino foi o sacrificado para a entrada de Noussair Mazraoui, mas não se sentou no banco e seguiu para o balneário. Ora, Ruben Amorim falou com o jogador e revelou que o castigou.

«Foi engraçado porque, no dia seguinte, ele veio ter comigo ao meu escritório. Fiz alguma pesquisa e ele foi ao balneário, trocou de roupa porque estava molhado. Viu o jogo num sítio diferente, não no banco. No final do jogo ele estava lá, depois foi para casa, não há problema algum», começou por dizer o treinador português em conferência de imprensa.

«Mas disse aos jogadores que no Manchester United tudo é importante, e a perceção num grande clube é muito importante, por isso, ele vai pagar um jantar a toda a equipa. Acho que ele entende. Ele foi substituído, estava a jogar bem e teve de sair naquele momento do jogo. É difícil lidar com tudo isso, mas eles têm de lidar. Eu só tento ajudá-los a serem melhores jogadores», completou.