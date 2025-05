Após a derrota com o West Ham, Ruben Amorim admitiu que o Manchester United poderia considerar «dar espaço a outros» se os maus resultados continuassem, mas o treinador português garante que está longe de deixar Old Trafford.

«Estou longe de desistir. O que quero dizer é que, desde que cheguei aqui, estou sempre a falar sobre certos padrões. Não consigo imaginar a equipa a ter estes resultados, especialmente na Premier League, e não dizer nada e assumir a responsabilidade», disse Amorim, na antevisão à visita ao Chelsea, marcada para sexta-feira.

«Tenho um plano claro sobre o que fazer. Entendo os problemas que a equipa tem. Estou longe de desistir. Precisamos de jogar bem e, no futuro, temos de melhorar, ou vão trocar-nos», acrescentou.

Ruben Amorim confirmou ainda que pagou os bilhetes para que 30 elementos do staff possam levar as famílias à final da Liga Europa. O técnico dos «red devils» lembrou que o clube está a fazer cortes desde que Jim Ratcliffe chegou e assumiu que é complicado gerir a situação.

«Tivemos muitas saídas de pessoas e muitas mudanças no staff do clube. Neste momento, no nosso clube, às vezes é difícil entender quando tirar e quando dar, e respeitar as pessoas quando tiramos os seus empregos para sobrevivermos e reconstruir. Depois, é complicado para o clube começar a dar a outros membros do staff. É uma posição muito difícil», confessou.

«A situação foi explicada e a minha reação nesse momento foi ajudar porque, como não sou um tipo porreiro, isso não vai mudar a minha vida. Quisemos que o staff estivesse lá, estivesse confortável. Depois, falaram com os jogadores e eles tiveram a mesma reação. Todos querem o staff e as famílias lá», salientou.

«Esta época tem sido muito difícil para todos no clube. Tanto pelos resultados como pelas mudanças no staff. Estamos a mudar a forma como jogamos durante a época, temos muitos maus resultados na Premier League, por isso, o ambiente é complicado neste momento. Mas garanto que, quando preparamos um jogo da Liga Europa, o ambiente é um bocado diferente, consegues sentir o entusiasmo», rematou.

Amorim também revelou que Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Ayden Heaven e Diogo Dalot poderão estar aptos para a final da Liga Europa, diante do Tottenham, na próxima semana.

O Chelsea-Manchester United, da 37.ª jornada da Liga inglesa, disputa-se a partir das 20h15 desta sexta-feira, em Stamford Bridge.