As recentes críticas públicas de Sir Jim Ratcliffe a alguns jogadores do Manchester United centraram atenções na conferência de imprensa de Ruben Amorim, de antevisão ao jogo desta quinta-feira com a Real Sociedad para os oitavos de final da Liga Europa.

«Se formos sinceros, neste momento toda a gente está a ter um desempenho abaixo do esperado esta época. E eu incluo-me estou abaixo do esperado. Estão a falar de jogadores como o Casemiro, por exemplo, que ganhou tudo e nós sabemos que esse tipo de jogadores pode jogar muito melhor. Esse é o objetivo. Ele [Jim Ratcliffe] foi sincero. O nosso foco agora é mudar o que ele pensa e o que o resto das pessoas pensa», começou por dizer o treinador dos Red Devils após ser questionado sobre os comentários do coproprietário do clube.

«Mesmo no meu caso, muita gente diz que eu não sou suficientemente bom para o clube, mas o que eu sinto é que podemos mudar isso com resultados. No treino sinto que eles querem muito isso», acrescentou Amorim, garantindo que nenhum jogador o procurou para manifestar um eventual desagrado com as críticas de Ratcliffe e também não notou qualquer desconforto no treino.

Se Sir Jim Ratcliffe não poupou alguns jogadores, Ruben Amorim foi muito elogiado por quem acredita ter escolhido o homem certo para recolocar os Red Devils na rota do sucesso. «A nossa relação é muito boa desde o primeiro dia. Somos muito francos e honestos um com o outro. Tem a ver com o nosso carácter e somos parecidos nesse aspecto. Sempre me senti apoiado pela direção e em especial pelo Sir Jim. Não posso dizer mais sobre isso, mas as nossas conversas são simples, claras e honestas», apontou.

Nesta quinta-feira, o Manchester United joga em Old Trafford a continuidade na Liga Europa (eliminatória está empatada a um golo). Amorim reconheceu a importância que uma eventual conquista da prova poderá ter no planeamento dos próximos passos da equipa. «Temos um plano claro para a próxima época. Estamos na Liga Europa e podemos ir à Liga dos Campeões [n.d.r.: se o Man United vencer a prova]. Ainda estamos longe disso, mas nunca se sabe e isso pode mudar a preparação para a próxima época. Mas temos um plano, sabemos o que fazer e sabemos que estamos num momento difícil, mas o mais importante é saber o que estamos a fazer e que tipo de jogadores que precisamos de trazer. Vender jogadores-chave para fazer dinheiro? Vamos ver. Neste momento vamos focar-nos nesta competição em particular e que pode mudar tudo», rematou.

Quanto ao jogo com a Real Sociedad, o Man United não poderá ainda contar com Mason Mount, que está a regressar de lesão, nem como Leny Yoro e Harry Maguire.