Na antevisão ao duelo com o Aston Villa, Ruben Amorim, treinador do Manchester United, falou muito pouco sobre o adversário. Abordou mais questões internas do clube, como as entrevistas concedidas por Bruno Fernandes ao Canal 11 e a Rio Ferdinand, bem como uma camisola polémica usada pelo irmão de Kobbie Mainoo.

Sobre as declarações do capitão, que admitiu alguma tristeza pela maneira como a direção do clube inglês lidou com uma proposta do Al Hilal, Amorim preferiu defender o jogador.

«Ele falou com o clube antes. Ele disse o que estava a sentir. Claro que podemos evitar estas coisas, porque já conhecemos o barulho, mas ele conversou com a direção e acho que tudo está claro. Ele apenas falou sobre os seus sentimentos e ele é que precisa de responder por isso, não eu. Ele é um exemplo. Ele dá tudo e entrega-se totalmente. Ele é especial. Precisamos de nos esforçar e também ter esse sentimento. Ele é um grande exemplo no grupo. Quando o vejo a treinar e a jogar, percebo que ele é um personagem especial. Os números provam isso», disse.

Noutro caso recente, o irmão de Kobbie Mainoo, médio que não tem tido muitos minutos, utilizou uma camisola em que se pedia que a «libertação» do jogador, como que a pedir a saída do clube. Mais uma vez, Amorim não foi em 'cantigas'.

«O trabalho dele é jogar e tem-no feito muito bem. Não foi o Kobbie que usou a camisola. Ele vai jogar se acharmos que ele é o homem certo. Isso não é um problema. Não vou fazer nada ao Kobbie por causa de alguém da família dele», afirmou.

Ainda sobre declarações de Sir Alex Ferguson, que disse não ver o clube a vencer uma Premier League num futuro próximo, Amorim justificou que dentro de campo pode estar a «falhar ao clube», mas não fora dele.

«Ele entende de futebol mais do que eu, especialmente do futebol inglês. Acho que não vamos demorar muito para ganhar um campeonato e não sei qual vai ser o treinador, mas acredito sinceramente que vamos lutar pelo título nos próximos anos. Não vou recuar», atirou.

O Manchester United desloca-se ao reduto do Aston Villa, em Londres, no domingo, em duelo da Premier League. A equipa de Unai Emery é terceira classificada, enquanto o United ocupa a sexta posição.