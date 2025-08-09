Ruben Amorim: «A confiança está a crescer e já nos sentimos uma equipa diferente»

Treinador dos red devils falou dos novos reforços e das recentes melhorias no clube

O Manchester United entra em campo frente à Fiorentina, este sábado, para o último jogo de preparação e, na antevisão à partida, Ruben Amorim fez um balanço da pré-temporada dos «red devils».

«Esta é uma fase do ano muito importante, não apenas para ganhar forma física para os jogos, mas especialmente para aproveitar o tempo juntos, dentro e fora do campo. Todos podemos ver que a confiança no grupo está a crescer e já nos sentimos uma equipa diferente. Devemos sempre lembrar-nos de como é especial ser do Manchester United e como isso significa», afirmou o técnico português, no programa oficial do jogo.

Já sobre as contratações para a nova época, Ruben Amorim deixou grandes elogios. «Bryan [Mbeumo] e Matheus [Cunha] são jogadores de primeira classe que mostraram qualidade na Premier League, mas também são muito humildes e revelaram um enorme desejo de vir para o Manchester United».

«Posso sentir as melhorias no ambiente agora que os detalhes certos estão em vigor para nos ajudar a sermos melhores», afirmou o antigo treinador do Sporting.

O Manchester United entra em campo, em jogos oficiais, no dia 17 de agosto, frente ao Arsenal. O encontro em Old Trafford será marcado pelo frente a frente entre Ruben Amorim e Viktor Gyökeres.