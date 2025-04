Ruben Amorim não ficou indiferente à polémica entre Andre Onana e Nemanja Matic e defendeu o guarda-redes.

Depois de saber, em plena conferência de imprensa, que o guardião do Manchester United considerou que os «red devils» eram melhor equipa do que o Lyon, o médio sérvio disse que o camaronês era «um dos piores guarda-redes da história» do clube. Mais tarde, Onana respondeu e lembrou que conseguiu vencer troféus «com o maior clube do mundo».

«Se olharem para as respostas, não veem desrespeito, apenas [Onana] a tentar dar confiança e mostrar confiança na sua equipa. Sobretudo esta época. Todos podem falar coisas más sobre o Manchester United, mas, às vezes, alguém do grupo tem de mostrar confiança na equipa», começou por dizer Amorim, na antevisão ao jogo da Liga Europa com a equipa de Paulo Fonseca.

O treinador do Manchester United deixou ainda uma palavra de apreço por Matic, com quem jogou no Benfica.

«Conheço muito bem o Nemanja Matic e sei o quão bom tipo ele é. Ouviu coisas pela metade e não a história toda», concluiu.